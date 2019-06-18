2019-06-18T16:08:50+03:00
Общество

Оленеводы смогут каслать на особо охраняемых территориях Ямальского района

Предложение направлено в окружной департамент природно-ресурсного регулирования
Анна Полякова
Поделиться:
Оленеводы смогут каслать на особо охраняемых территориях Ямальского района Фото: mo-yamal.ruОленеводы смогут каслать на особо охраняемых территориях Ямальского района Фото: mo-yamal.ru
Изменить размер текста:

Ямальский район предлагает оленеводам каслать на особо охраняемых территориях. Оптимальные маршруты перегона стада северных оленей через территорию Нижне-Обского природного заказника нанесли на карту.

Путь определили на рабочей встрече представителей Ямальского отдела службы по охране биоресурсов, управления по делам малочисленных народов Севера районной администрации, оленеводческого предприятия «Ярсалинское», общин КМНС «Харп», «Ханибей».

Данные предложения были направлены в окружной департамент природно-ресурсного регулирования для внесения изменения в соответствующие нормативные акты.

Тундровики смогут беспрепятственно перегонять оленей на зимние пастбища, во время сезонных кочевий с Ямальского района на Хэнскую сторону и обратно без применения штрафных санкций и необходимости получения разрешения. Это позволит пасти оленей и рыбачить на территории заказника, в том числе юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, сообщили в Управлении по делам КМНС администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ноябрянин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, рассчитывая на компенсацию за БАДы
В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
На Ямале установят еще семь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Новом Уренгое под влиянием прокуратуры директор выплатил многомиллионный долг работникам
В Храпе пройдут соревнования по спортивному туризму
В Тазовском районе чествуют профессиональных рыбодобытчиков
АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров
На ноябрянина завели уголовное дело за фиктивную прописку девяти мигрантов
Лабытнангцы выбрали имя для будущего сквера на улице Дзержинского
Ямальские муниципалитеты проверили, как они справляются с капремонтом и благоустройством
Ямал и Китай договорились совместно изучать редких птиц и создавать сельхозпредприятия
Одиннадцать сотрудников МЧС спасли салехардца от рокового шага
В Салехарде из-за холодного лета откладывается завершение отопительного сезона
Ямальская шахматистки одержала досрочную победу в турнире претенденток ФИДЕ
В Салехард привезли трубы для канализации, которая заменит септики
Ямал впервые начнёт готовить профессиональных оленеводов
В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали три человека
Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым
Погода на Ямале 18 июня: пасмурно и дождливо
На субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале
Пообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками
«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям
В Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев»