Оленеводы смогут каслать на особо охраняемых территориях Ямальского района

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-18T16:08:50+03:00

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Ямальский район предлагает оленеводам каслать на особо охраняемых территориях. Оптимальные маршруты перегона стада северных оленей через территорию Нижне-Обского природного заказника нанесли на карту.

Путь определили на рабочей встрече представителей Ямальского отдела службы по охране биоресурсов, управления по делам малочисленных народов Севера районной администрации, оленеводческого предприятия «Ярсалинское», общин КМНС «Харп», «Ханибей».

Данные предложения были направлены в окружной департамент природно-ресурсного регулирования для внесения изменения в соответствующие нормативные акты.

Тундровики смогут беспрепятственно перегонять оленей на зимние пастбища, во время сезонных кочевий с Ямальского района на Хэнскую сторону и обратно без применения штрафных санкций и необходимости получения разрешения. Это позволит пасти оленей и рыбачить на территории заказника, в том числе юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, сообщили в Управлении по делам КМНС администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU