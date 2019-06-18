2019-06-18T15:39:41+03:00
Происшествия

Ноябрянин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, рассчитывая на компенсацию за БАДы

Полицейские устанавливают причастных к преступлению
Анна Полякова
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Ноябрянин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, рассчитывая на компенсацию за БАДыНоябрянин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, рассчитывая на компенсацию за БАДыФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. Мужчина пояснил полиции 17 июня, что его доверием злоупотребила неизвестная женщина и выманила около 370 тысяч рублей.

Выяснилось, что еще 27 мая ему позвонила незнакомка, которая представилась старшим следователем Следственного комитета г. Москва. Она сказала, что ему якобы полагается компенсация за ранее приобретенные биологические добавки. Для получения данной выплаты необходимо оплатить услуги адвоката, ускорение рассмотрения дела, результаты медицинского обследования и госпошлину в размере 2,5% от предполагаемой компенсации.

В результате ямалец раскошелился на 369 005 рублей, перечислив деньги на указанный счет. После этого ему снова позвонили и сказали, что надо еще оформить «золотую» карту и внести туда 200 тысяч рублей. Только тогда ноябрянин догадался, что его обманывают, и обратился в полицию.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к совершению данного противозаконного действия, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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