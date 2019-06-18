2019-06-18T14:55:54+03:00
Происшествия

В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед

Личность погибшего еще не установлена
Анна Полякова
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В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед Фото: yamalspas.yanao.ruВ Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед Фото: yamalspas.yanao.ru
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В Ямальском районе тело неизвестного мужчины нашли рыбаки в акватории Обской губы. Труп был вмерзшим в лед водоема. Чтобы извлечь погибшего спасателями ГКУ «Ямалспас» была организована поисковая работа.

- В результате тело погибшего найдено и передано сотрудникам полиции, - сообщили в региональном ведомстве.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. В СУ СКР по ЯНАО пояснили, что личность погибшего еще не установлена. По данному факту следственным отделом по Ямальскому району проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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