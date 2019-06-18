СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-18T14:55:54+03:00

В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед Фото: yamalspas.yanao.ru

Личность погибшего еще не установлена

Изменить размер текста: A A

В Ямальском районе тело неизвестного мужчины нашли рыбаки в акватории Обской губы. Труп был вмерзшим в лед водоема. Чтобы извлечь погибшего спасателями ГКУ «Ямалспас» была организована поисковая работа.

- В результате тело погибшего найдено и передано сотрудникам полиции, - сообщили в региональном ведомстве.

Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. В СУ СКР по ЯНАО пояснили, что личность погибшего еще не установлена. По данному факту следственным отделом по Ямальскому району проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU