В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед
Личность погибшего еще не установлена
В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед Фото: yamalspas.yanao.ru
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В Ямальском районе тело неизвестного мужчины нашли рыбаки в акватории Обской губы. Труп был вмерзшим в лед водоема. Чтобы извлечь погибшего спасателями ГКУ «Ямалспас» была организована поисковая работа.
- В результате тело погибшего найдено и передано сотрудникам полиции, - сообщили в региональном ведомстве.
Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. В СУ СКР по ЯНАО пояснили, что личность погибшего еще не установлена. По данному факту следственным отделом по Ямальскому району проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU