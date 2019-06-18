На Ямале установят еще семь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Правительство Ямала выделит дополнительные средства на покупку еще семи стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все они будут приобретаться и устанавливаться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На Ямале уже работает 24 стационарных комплекса. Дополнительные камеры планируется установить на дорогах Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Губкинского, Муравленко и посёлка Пангоды.
Оборудование будет отслеживать превышения скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии и непредоставление преимущества движения пешеходам.
Установка новых камер - еще один шаг к снижению количества аварийно-опасных участков на дорогах в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также к достижению к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате аварий в 3,5 раза.
Приобретение оборудования финансируется за счёт ямальской казны в рамках госпрограммы «Безопасный регион» на 2014-2021 годы».
ИСТОЧНИК KP.RU