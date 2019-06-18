СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-18T14:18:34+03:00

На Ямале установят еще семь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД Фото из открытых источников

Они появятся на дорогах Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Губкинского, Муравленко и посёлка Пангоды

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Правительство Ямала выделит дополнительные средства на покупку еще семи стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все они будут приобретаться и устанавливаться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На Ямале уже работает 24 стационарных комплекса. Дополнительные камеры планируется установить на дорогах Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Губкинского, Муравленко и посёлка Пангоды.

Оборудование будет отслеживать превышения скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии и непредоставление преимущества движения пешеходам.

Установка новых камер - еще один шаг к снижению количества аварийно-опасных участков на дорогах в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также к достижению к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате аварий в 3,5 раза.

Приобретение оборудования финансируется за счёт ямальской казны в рамках госпрограммы «Безопасный регион» на 2014-2021 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU