В Новом Уренгое под влиянием прокуратуры директор выплатил многомиллионный долг работникам

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-18T13:33:11+03:00

Сумма составила почти 9 миллионов рублей

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В Новом Уренгое после прокурорского вмешательства работодатель выплатил сотрудникам почти 9 миллионов рублей долга.

Установлено, что организация имела задолженность по зарплате за апрель 2019 года перед 169 работниками в размере 8,9 млн. рублей.

В этой связи прокурор города внес представление директору организации, которое незамедлительно рассмотрено. Деньги за труд работникам выплачена в полном объеме. Работодатель также выплатил компенсацию за задержку зарплаты в размере свыше 137 тыс. рублей.

Тем не менее, на предприятие и руководителя завели дела об административном правонарушении. Речь идет о невыплате зарплаты в установленный срок, уточнили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU