В Новом Уренгое под влиянием прокуратуры директор выплатил многомиллионный долг работникам
В Новом Уренгое после прокурорского вмешательства работодатель выплатил сотрудникам почти 9 миллионов рублей долга.
Установлено, что организация имела задолженность по зарплате за апрель 2019 года перед 169 работниками в размере 8,9 млн. рублей.
В этой связи прокурор города внес представление директору организации, которое незамедлительно рассмотрено. Деньги за труд работникам выплачена в полном объеме. Работодатель также выплатил компенсацию за задержку зарплаты в размере свыше 137 тыс. рублей.
Тем не менее, на предприятие и руководителя завели дела об административном правонарушении. Речь идет о невыплате зарплаты в установленный срок, уточнили в прокуратуре ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU