2019-06-18T13:33:11+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое под влиянием прокуратуры директор выплатил многомиллионный долг работникам

Сумма составила почти 9 миллионов рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое после прокурорского вмешательства работодатель выплатил сотрудникам почти 9 миллионов рублей долга.

Установлено, что организация имела задолженность по зарплате за апрель 2019 года перед 169 работниками в размере 8,9 млн. рублей.

В этой связи прокурор города внес представление директору организации, которое незамедлительно рассмотрено. Деньги за труд работникам выплачена в полном объеме. Работодатель также выплатил компенсацию за задержку зарплаты в размере свыше 137 тыс. рублей.

Тем не менее, на предприятие и руководителя завели дела об административном правонарушении. Речь идет о невыплате зарплаты в установленный срок, уточнили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оленеводы смогут каслать на особо охраняемых территориях Ямальского района
Ноябрянин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, рассчитывая на компенсацию за БАДы
В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
На Ямале установят еще семь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Храпе пройдут соревнования по спортивному туризму
В Тазовском районе чествуют профессиональных рыбодобытчиков
АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров
На ноябрянина завели уголовное дело за фиктивную прописку девяти мигрантов
Лабытнангцы выбрали имя для будущего сквера на улице Дзержинского
Ямальские муниципалитеты проверили, как они справляются с капремонтом и благоустройством
Ямал и Китай договорились совместно изучать редких птиц и создавать сельхозпредприятия
Одиннадцать сотрудников МЧС спасли салехардца от рокового шага
В Салехарде из-за холодного лета откладывается завершение отопительного сезона
Ямальская шахматистки одержала досрочную победу в турнире претенденток ФИДЕ
В Салехард привезли трубы для канализации, которая заменит септики
Ямал впервые начнёт готовить профессиональных оленеводов
В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали три человека
Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым
Погода на Ямале 18 июня: пасмурно и дождливо
На субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале
Пообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками
«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям
В Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев»