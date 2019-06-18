2019-06-18T13:16:25+03:00
Общество

В Храпе пройдут соревнования по спортивному туризму

30 июня судейская коллегия подведёт итоги и наградит победителей
Анна Полякова
Поделиться:
В Храпе пройдут соревнования по спортивному туризму Фото: yanao.ruВ Храпе пройдут соревнования по спортивному туризму Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Приуралье на реке Собь состоятся региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Состязания пройдут с 28 по 30 июня 2019 года в поселке Харп.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, 60 спортсменов из разных муниципалитетов региона съедутся помериться силами. Программа лично-командных соревнований включает прохождение водных дистанций дисциплин «Слалом» и «Ралли». 30 июня судейская коллегия подведёт итоги и наградит победителей.

Организаторами соревнований выступают департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Федерация спортивного туризма автономного округа. Уточняется, что соревнования проводятся в целях популяризации ценностей ЗОЖ среди молодёжи и спортивного туризма на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оленеводы смогут каслать на особо охраняемых территориях Ямальского района
Ноябрянин отдал мошенникам 400 тысяч рублей, рассчитывая на компенсацию за БАДы
В Ямальском районе обнаружили труп мужчины, вмерзший в лед
Сбербанк приглашает тюменцев на «Ярмарку загородной недвижимости»
На Ямале установят еще семь комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Новом Уренгое под влиянием прокуратуры директор выплатил многомиллионный долг работникам
В Тазовском районе чествуют профессиональных рыбодобытчиков
АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров
На ноябрянина завели уголовное дело за фиктивную прописку девяти мигрантов
Лабытнангцы выбрали имя для будущего сквера на улице Дзержинского
Ямальские муниципалитеты проверили, как они справляются с капремонтом и благоустройством
Ямал и Китай договорились совместно изучать редких птиц и создавать сельхозпредприятия
Одиннадцать сотрудников МЧС спасли салехардца от рокового шага
В Салехарде из-за холодного лета откладывается завершение отопительного сезона
Ямальская шахматистки одержала досрочную победу в турнире претенденток ФИДЕ
В Салехард привезли трубы для канализации, которая заменит септики
Ямал впервые начнёт готовить профессиональных оленеводов
В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали три человека
Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым
Погода на Ямале 18 июня: пасмурно и дождливо
На субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале
Пообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками
«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям
В Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев»