В Храпе пройдут соревнования по спортивному туризму

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-18T13:16:25+03:00

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В Приуралье на реке Собь состоятся региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Состязания пройдут с 28 по 30 июня 2019 года в поселке Харп.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, 60 спортсменов из разных муниципалитетов региона съедутся помериться силами. Программа лично-командных соревнований включает прохождение водных дистанций дисциплин «Слалом» и «Ралли». 30 июня судейская коллегия подведёт итоги и наградит победителей.

Организаторами соревнований выступают департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа и Федерация спортивного туризма автономного округа. Уточняется, что соревнования проводятся в целях популяризации ценностей ЗОЖ среди молодёжи и спортивного туризма на Ямале.

ИСТОЧНИК KP.RU