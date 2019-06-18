2019-06-18T13:00:02+03:00
Общество

В Тазовском районе чествуют профессиональных рыбодобытчиков

В дни празднования руководство муниципалитета проводит выездные приёмы граждан
Анна Полякова
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В Тазовском районе чествуют профессиональных рыбодобытчиков Фото: yanao.ruВ Тазовском районе чествуют профессиональных рыбодобытчиков Фото: yanao.ru
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Тазовский район встречает День рыбака. 18 и 19 июня работники предприятия «Тазагрорыбпром» на фактории 5-6 Пески и в селе Находка отмечают профессиональный праздник.

В сего в рыбной отрасли в Тазовском районе на предприятиях трудятся около 900 человек. Также на территории района вылов рыбы ведут около 20 общин коренных малочисленных народов Севера. На долю рыбодобытчиков района приходится около половины ежегодных уловов предприятий округа. А знаменитая тазовская ряпушка стала уже настоящим брендом, известным далеко за пределами Ямала.

- Мы стремимся, чтобы госполитика максимально учитывала актуальные задачи и потребности отрасли. И радует, что ваша повседневная работа, самоотдача и любовь к своей нелёгкой профессии приносят достойный результат, - отметил замгубернатора Ямала Алексей Ситников, поздравляя тазовских рыбаков.

Директор окружного департамента АПК Виктор Югай вручил заслуженные награды пятерым сотрудникам предприятия «Тазагрорыбпром». В дни празднования руководство района проводит выездные приёмы граждан, соцслужбы принимают заявления на различные меры поддержки. А у владельцев лодок есть возможность пройти техническое освидетельствование и сдать экзамен на право управления маломерным судном.

Эстафету празднования примут 14 июля - посёлок Тазовский, 17-18 июля - с. Гыда и фактория Юрибей, 25 июля - с. Антипаюта, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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