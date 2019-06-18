2019-06-18T12:42:28+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров

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АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеровАО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство полигона для обучения электромонтеров
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АО «ТранснефтьСибирь» завершило строительство полигона для практического обучения электромонтеров на территории отделения среднего профессионального образования Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (п. Винзили Тюменского района).

Тренажер оснащен воздушной линией электропередачи (ВЛ-6(10) кВ) на учебных опорах высотой 2,7 метра, 4 метра и полногабаритных промежуточных, анкерных, угловых опорах. Облегченные металлические опоры воздушных линий 10 кВ в габаритах 35 кВ в болотистых условиях имеют ряд преимуществ в сравнении с железобетонными. Они более устойчивы за счет двухсвайного фундамента, надежности работы подвесных изоляторов, повышенного габарита от уровня земли, что снижает вероятность отключения линии от замыканий на землю в мелколесьях.

Тренажер предназначен для практического обучения электромонтеров обслуживанию воздушных линий электропередач, монтажу изоляторов, подвески, крепления, перетяжке и регулированию стрел провеса неизолированных и изолированных проводов. Оснащение полигона высотомерами, искателями повреждений, мегаомметрами, тепловизорами позволяют проводить измерения габарита проводов, определять места повреждения линии, тепловизионный контроль контактных соединений и другие работы.

Учебный полигон ВЛ-6(10) кВ – не первый подобный тренажер. В 2017 году на базе Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа построен учебный полигон «Электрохимическая защита подземных металлических сооружений от коррозии. Методы контроля ЭХЗ. Практика электрометрических измерений и испытаний».

Создание в АО «Транснефть-Сибирь» учебных полигонов по практическому обучению инженерно-технических работников и рабочего персонала позволяет повышать качество обучения в Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже специалистов в части эксплуатации собственных вдольтрассовых воздушных линий электропередач и систем электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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