2019-06-18T12:16:29+03:00
Происшествия

На ноябрянина завели уголовное дело за фиктивную прописку девяти мигрантов

Уголовное дело завели не с первого раза
Анна Полякова
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Ямальская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранцев. Обвинение предъявлено жителю Ноябрьска. Она зарегистрировал у себя дома 9 граждан Республики Киргизия.

Фактически жилое помещение мигрантам мужчина не предоставлял. Однако должностные лица ОМВД России по г. Ноябрьску отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Незаконное решение правоохранителей отменил и.о. прокурора города и потребовал возбудить уголовное дело.

По результатам проверки отдел дознания ОМВД России по г. Ноябрьску все-таки возбудил уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. За ходом расследования установлен контроль, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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