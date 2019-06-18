На ноябрянина завели уголовное дело за фиктивную прописку девяти мигрантов
Ямальская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о фиктивной постановке на учет по месту пребывания иностранцев. Обвинение предъявлено жителю Ноябрьска. Она зарегистрировал у себя дома 9 граждан Республики Киргизия.
Фактически жилое помещение мигрантам мужчина не предоставлял. Однако должностные лица ОМВД России по г. Ноябрьску отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Незаконное решение правоохранителей отменил и.о. прокурора города и потребовал возбудить уголовное дело.
По результатам проверки отдел дознания ОМВД России по г. Ноябрьску все-таки возбудил уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. За ходом расследования установлен контроль, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU