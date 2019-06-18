2019-06-18T11:52:44+03:00
Общество

Лабытнангцы выбрали имя для будущего сквера на улице Дзержинского

Итоги голосования будут переданы в департамент градостроительства
Анна Полякова
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Лабытнангцы выбрали имя для будущего сквера на улице Дзержинского Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангцы выбрали имя для будущего сквера на улице Дзержинского Фото: lbt.yanao.ru
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Жители Лабытнанги определились с именем будущего сквера, который появится на улице Дзержинского. В ходе сбора идей горожане предложили 25 вариантов.

Пользователи с помощью лайков и дизлайков выразили своё отношение к этим предложениям. Счётчик голосов остановился на отметке 15285, сообщили в администрации города. Респонденты критически отнеслись к идеям своих земляков. Отрицательный баланс удалось преодолеть только четырём потенциальным названиям.

Наименование «Живём на Севере» собрало 74 лайка, «Семейный» - 89, «Ямальский» - 101. «Молодёжный», набравший 220 голосов, одержал убедительную победу.

Результаты голосования оказались весьма символичными: в городе Семи лиственниц как раз проходят тематические Дни молодёжи, приуроченные к одноимённому празднику, который отмечается в конце июня.

Итоги голосования будут переданы в департамент градостроительства, землепользования и имущественных отношений Администрации города для организации дальнейшей работы по присвоению скверу нового имени в соответствии с профильным положением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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