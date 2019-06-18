СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-18T11:06:32+03:00

Ямальские муниципалитеты проверили, как справляются с капремонтом и благоустройством Фото: правительсвто ЯНАО

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Власти Ямала оценили работу муниципалитетов по капрмемонту домов и благоустройству. Замгубернатора, директор окружного Госжилнадзора Сергей Карасёв во время рабочей поездки в Пуровский район 17 июня лично осмотрел все объекты капитального ремонта.

В Пурпе в этом году отремонтируют пять многоквартирных домов. На всех объектах подрядчики уже приступили к работе. В микрорайоне ГПЗ в рамках региональной программы ремонтируют три деревянных дома.

- Все работы должны завершить до 1 октября, и к этому все отнеслись серьёзно, - напомнил Сергей Карасёв. – Вижу, что посёлок не отстаёт от других муниципалитетов, и это радует. В Пурпе ремонты планируют завершить досрочно.

Ещё одним пунктом рабочей поездки замгубернатора стал контроль за исполнением работ по благоустройству. В Пурпе в этом году запланирован большой объем работ по обустройству парка в районе православного храма. Это первая общественная территория в посёлке, которая преобразится в рамках программы «Комфортная городская среда».

Активная фаза начнётся в июне, сроки строители обязуются соблюсти. Как отметил замгубернатора, объект очень сложный, достаточно дорогостоящий.

18 июня в Пуровске Сергей Карасёв проинспектировал работы в будущем сквере первопроходцам Ямала. Он вошел в программе «Комфортная городская среда». После разработки дизайн-проектов жители посёлка отдали приоритет именно ему. Подрядчик обновит и покрасит сам памятник, а также реконструирует стелу.

Замгубернатора порекомендовал ежедневно контролировать ход работ непосредственно на месте, чтобы сроки были неукоснительно соблюдены.

ИСТОЧНИК KP.RU