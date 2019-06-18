2019-06-18T10:43:44+03:00
Экономика

Ямал и Китай договорились совместно изучать редких птиц и создавать сельхозпредприятия

Арктический регион будет экспортировать дикоросы, рыбу и оленину
Анна Полякова
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Ямал и Китай договорились совместно изучать редких птиц и создавать сельхозпредприятия Фото: правительсвто ЯНАОЯмал и Китай договорились совместно изучать редких птиц и создавать сельхозпредприятия Фото: правительсвто ЯНАО
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Между правительством ЯНАО и Научно-исследовательским центром по экологическим наукам Академии наук Китая (г. Пекин) подписан Протокол о намерениях развития сотрудничества. На шестом Российско-Китайском ЭКСПО подписи под документом поставили замгубернатора Ямала, директор департамента внешних связей Александр Мажаров и профессор Цао Лэй.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей в сфере научной деятельности, в реализации совместных проектов в области изучения и охраны редких птиц. Протоколом предусмотрены исследования по восстановлению популяции стерха. Правительство Ямала будет способствовать участию китайских учёных в полевых работах на научно-исследовательских стационарах.

Начало сотрудничеству Ямала с Научно-исследовательским центром по экологическим наукам Академии наук Китая было положено в 2017 году рамках проекта по мониторингу гусеобразных Северной Евразии. Некоторые краснокнижные птицы с Ямала, такие как малые лебеди, лесные гуменники, прилетают на зимовку в Китай.

Протокол о намерениях сотрудничества на выставке подписали Торговая компания «Снежный городок» (Шанхай, КНР) и Производственная фирма «Ныда-ресурс» (Надым, ЯНАО). Участники соглашения планируют запустить совместное предприятие, которое будет перерабатывать ямальскую сельхозпродукцию, и начать экспортировать дикоросы, рыбу и оленину.

Шестое Российско-Китайское ЭКСПО проходит с 15 по 19 июня и посвящено 70-летию установления дипломатических связей между Россией и Китаем. В международной выставке участвует 34 страны. Ямал представлен в числе 18 регионов России. Ямальский стенд поселит заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Он высоко оценил экспортный потенциал арктического региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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