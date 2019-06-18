СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-18T09:53:15+03:00

Одиннадцать сотрудников МЧС спасли салехардца от рокового шага Фото: 89.mchs.gov.ru

С мужчиной, стоявшем на козырьке окна четвертого этажа, разговаривал психолог

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В Салехарде утром 18 июня едва не случилась трагедия. В 8:30 утра на пульт пожарной охраны города поступил вызов. Сообщалось, что мужчина стоит на козырьке окна четвертого этажа дома по улице Зои Космодемьянской.

На момент прибытия экстренных служб отчаянный северянин продолжал находиться на козырьке окна. На месте также работал психолог МЧС России.

В это время пожарные совместно со спасателями «Ямалспаса» развернули под окнами спасательный тент, также в окно была подана спасательная лестница.

Под окнами развернули спасательный тент Фото: 89.mchs.gov.ru

Благодаря профессионализму лекаря души, с мужчиной удалось установить контакт и уговорить северянина от рокового шага. После беседы с психологом, мужчина зашел в квартиру. Спасатели вскрыли дверь, передали мужчину врачам скорой помощи.

На месте вызова работали 2 единицы техники и 11 сотрудников МЧС России, уточнили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU