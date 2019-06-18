2019-06-18T09:27:12+03:00
Общество

В Салехарде из-за запоздавшего лета откладывается завершение отопительного сезона

Сезонный ремонт инженерных сетей придется выполнять в сжатые сроки
Анна Полякова
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В Салехарде из-за запоздавшего лета откладывается завершение отопительного сезонаВ Салехарде из-за запоздавшего лета откладывается завершение отопительного сезонаФото: Ольга Крыльцова
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Отопительный сезон в Салехарде продолжается, хотя во многих городах Ямала его уже закрыли. Виной всему запоздавшее лето. Традиционно батареи в домах выключаются, если в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет плюс 8 градусов и выше.

Сезонный ремонт инженерных сетей города также задерживается. Продолжение отопительного сезона сокращает сроки производства работ, в связи с этим возникают трудности у подрядных организаций, у которых сроки выполнения работ сократились, а объемы нет. И те планы, которые были намечены – должны быть теперь выполнены в полном объеме за меньший срок. Напомним, все работы по ремонту инженерных сетей должны быть завершены к 25 августа. 1 сентября уже должен начаться новый отопительный сезон.

Ресурсоснабжающей организацией принято решение отключать теплоснабжение на тех участках, где подрядчики уже готовы приступить к работам, в первую очередь это касается микрорайонов Солнечный, Удача и района пр. Молодежи, где ведется строительство новых детсадов.

Ремонт тепло и водоснабжения будет проводиться по всему городу. Этим летом предстоит капитально отремонтировать 3,3 км. сетей тепло-водоснабжения и 1,1 км. сетей канализации. Кроме того, будет построено более 5 км. новых канализационных сетей и 4,1 км. сетей теплоснабжения, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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