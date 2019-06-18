Ямальская шахматистки одержала досрочную победу в турнире претенденток ФИДЕ

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-18T09:19:16+03:00

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В двенадцатом туре турнира претенденток ФИДЕ, сыграв в ничью с экс-чемпионкой мира Тань Чжунъи, ямальская шахматистка Александра Горячкина обеспечила себе победу.

На престижном турнире в городе Казани, который в этом году проводится впервые среди женщин, российская шахматистка, представительница Ямало-Ненецкого автономного округа, стала недосягаемой для соперниц и досрочно получила право оспаривать звание чемпионки мира в матче против Цзюй Вэньцзюнь (Китай). К слову, Александра стала самой юной участницей турнира.

Президент РШФ Андрей Филатов поздравил Горячкину и всех российских болельщиков с прекрасным выступлением, сообщает Российская шахматная Федерация.

- Досрочная и убедительная победа в таком сильном турнире - это большой успех! И это хороший старт для того, чтобы достойно сыграть самое главное соревнование в жизни шахматиста - матч на первенство мира. Мы будем помогать ей готовиться к матчу за корону и надеемся на успех Александры, - отметил Андрей Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU