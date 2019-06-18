2019-06-18T09:03:43+03:00
Общество

В Салехард привезли трубы для канализации, которая заменит септики

Небольшой дискомфорт горожанам придется потерпеть три года
Анна Полякова
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В Салехард привезли трубы для канализации, которая заменит септики Фото: Администрация СалехардаВ Салехард привезли трубы для канализации, которая заменит септики Фото: Администрация Салехарда
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В Салехард 17 июня прибыли первые баржи с трубопроводами для запуска проекта по прокладке централизованной канализационной системы. Как отметил замглавного инженера АО «Салехардэнерго» Владимир Сидоров, это еще один большой шаг вперед для столицы Ямала по уходу от септиков и их разливов при переполнении.

Сейчас трубы разгружают после транспортировки и перевозят на временное базирование, где будет осуществлена сортировка по диаметру и предназначению, в дальнейшем их транспортируют на участки где будут проводиться работы.

Сами работы начнутся уже 25 июня. Этим проектом планируется связать довольно большую часть города - район комбинат и гидропорт. В 2019 году специалисты «Салехардэнерго» уложат магистральные сети, а в последующие 2 года будут заниматься внутри дворовыми участками.

В эту трехлетку жителям города будет доставлен небольшой дискомфорт, как в части перекрытия дорог, так и будет дискомфорт на пешеходных зонах. Это временная мера, но в этом есть свои плюсы, - по завершению работ на данных участках проложат новые асфальтированные дороги. Проект будет реализован поэтапно, планируемая дата завершения работ 2021 год, пояснили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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