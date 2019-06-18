Ямал впервые начнёт готовить профессиональных оленеводов

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-18T08:42:45+03:00

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В Ямальском полярном агроэкономическом техникуме стартовал набор студентов на 2019-2020 учебный год. Впервые учебное заведение начнёт обучать рабочей профессии «Оленевод-механизатор» - на базе 11 классов. На предстоящий год планируется набрать 25 студентов.

Выпускникам будет присваиваться квалификация «Оленевод, водитель мототранспортных средств, водитель трекола А2 и снегохода А1».

Как отметил руководитель сектора производственного обучения Сергей Падиков, профессиональный оленевод-механизатор должен уметь формировать оленье стадо, проводить его кочёвку и перегон с соблюдением техники нагула, подготавливать отёлы, проводить забой, разделывать туши. Также в списке навыков — разведение и содержание оленегонных лаек, обучение собак приёмам «работы» в стаде. Выпускник должен будет уметь управлять тракторами и вездеходами, перевозить пассажиров и грузы, проводить неотложные мероприятия при ДТП.

Отметим, для системы образования Ямала это будет первый опыт. По специальности «оленевод-механизатор» сегодня готовят студентов в учебных заведениях Якутии, Коми и Мурманска.

Также традиционно студенты будут получать образование по шести специальностям «Ветеринария», «Обработка водных биоресурсов», «Право и организация социального обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Земельно-имущественные отношения» и «Информационные технологии».

Приём заявлений от абитуриентов продлится до конца августа. На первый курс планируется принять 125 человек, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU