СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-18T08:03:36+03:00

В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали три человека Фото: Госавтоинспекция Ямала

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В Новом Уренгое на улице Промысловая в районе железнодорожного переезда в ДТП пострадали три человека. Авария произошла 17 июня около 19 часов 50 минут. Водитель за рулем автомобиля Chevrolet двигался в крайней правой полосе.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, в какой-то момент он допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем ПАЗ. После этого иномарку по инерции отбросило на левую полосу попутного движения, где произошло столкновение с Iveco.

По предварительны данным, виновник аварии не выбрал безопасный скоростной режим, не учел дорожные условия, особенности и состояние транспортного средства. В результате происшествия водитель и два пассажира Chevrolet получили различные травмы.

Всего за прошедшие сутки, по данным регионального ведомства, на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых травмированы три человека.

С начала 2019 года в 2181 зарегистрированном ДТП, погибли 13 человек и 238 травмированы, в их числе 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU