Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым

СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-18T06:39:22+03:00

Ситуация с диким зверем на контроле

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В Ноябрьске провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом для экстренной встречи стали частые визиты бурого медведя.

По сообщению управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 10, 11, 14 июня на пульт оперативного дежурного поступили сообщения о появлении косолапого в черте города. Данная информация была передана в ОМВД, МЧС и департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

Глава города Алексей Романов собрал комиссию, чтобы обсудить, как обезопасить население. Согласно информации, представленной в ходе совещания, ситуация с диким зверем на контроле. Службы на постоянной основе выезжают на места, где медведя выдели чаще всего.

Как сообщили в администрации Ноябрьска, сейчас проводятся все мероприятия, призванные отпугнуть животное и заставить его уйти подальше в тайгу.

Градоначальник поручил пересмотреть графики очистки придорожных мусорных контейнеров, которые также могут привлекать голодного зверя.

Жителям рекомендовано не оказывать косолапому «медвежью услугу» и не подкармливать его. При встрече сразу звонить на номера телефонов ЕДДС: 112 и 35-31-13.

ИСТОЧНИК KP.RU