Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым
В Ноябрьске провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом для экстренной встречи стали частые визиты бурого медведя.
По сообщению управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 10, 11, 14 июня на пульт оперативного дежурного поступили сообщения о появлении косолапого в черте города. Данная информация была передана в ОМВД, МЧС и департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО.
Глава города Алексей Романов собрал комиссию, чтобы обсудить, как обезопасить население. Согласно информации, представленной в ходе совещания, ситуация с диким зверем на контроле. Службы на постоянной основе выезжают на места, где медведя выдели чаще всего.
Как сообщили в администрации Ноябрьска, сейчас проводятся все мероприятия, призванные отпугнуть животное и заставить его уйти подальше в тайгу.
Градоначальник поручил пересмотреть графики очистки придорожных мусорных контейнеров, которые также могут привлекать голодного зверя.
Жителям рекомендовано не оказывать косолапому «медвежью услугу» и не подкармливать его. При встрече сразу звонить на номера телефонов ЕДДС: 112 и 35-31-13.
ИСТОЧНИК KP.RU