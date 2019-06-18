Погода на Ямале 18 июня: пасмурно и дождливо
Во вторник, 18 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, облачно, днем пройдет дождь. Ветер западный 7 м/с.
В Ноябрьске +16 градусов, малооблачно, дождь, ветер юго-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, дождь будет идти до самого вечера, ветер западный 4 м/с.
В Надыме +13 градусов, пасмурно, утром и ближе к ночи пройдет дождь, ветер западный 3 м/с.
В Губкинском +15 градусов, пасмурно и дождливо, ветер юго-западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, дождь разной интенсивности будет идти весь день, ветер юго-западный 2 м/с.
В Муравленко +14 градусов, пасмурно, дождь в течение дня, юго-западный ветер 5 м/с.
В Лабытнанги +10 градусов, облачно, дождь, ветер западный 7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU