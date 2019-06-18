2019-06-18T05:36:11+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 июня: пасмурно и дождливо

Температура воздуха поднимется до +15 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, облачно, днем пройдет дождь. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске +16 градусов, малооблачно, дождь, ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, дождь будет идти до самого вечера, ветер западный 4 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, утром и ближе к ночи пройдет дождь, ветер западный 3 м/с.

В Губкинском +15 градусов, пасмурно и дождливо, ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, дождь разной интенсивности будет идти весь день, ветер юго-западный 2 м/с.

В Муравленко +14 градусов, пасмурно, дождь в течение дня, юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +10 градусов, облачно, дождь, ветер западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальские муниципалитеты проверили, как справляются с капремонтом и благоустройством
Ямал и Китай договорились совместно изучать редких птиц и создавать сельхозпредприятия
Одиннадцать сотрудников МЧС спасли салехардца от рокового шага
В Салехарде из-за запоздавшего лета откладывается завершение отопительного сезона
Ямальская шахматистки одержала досрочную победу в турнире претенденток ФИДЕ
В Салехард привезли трубы для канализации, которая заменит септики
Ямал впервые начнёт готовить профессиональных оленеводов
В массовом ДТП в Новом Уренгое пострадали три человека
Власти Ноябрьска просят горожан не оказывать медвежью услугу косолапым
На субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале
Пообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками
«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям
В Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев»