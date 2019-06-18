Погода на Ямале 18 июня: пасмурно и дождливо

СЕГОДНЯ 05:36 2019-06-18T05:36:11+03:00

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Во вторник, 18 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +10 градусов, облачно, днем пройдет дождь. Ветер западный 7 м/с.

В Ноябрьске +16 градусов, малооблачно, дождь, ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +12 градусов, пасмурно, дождь будет идти до самого вечера, ветер западный 4 м/с.

В Надыме +13 градусов, пасмурно, утром и ближе к ночи пройдет дождь, ветер западный 3 м/с.

В Губкинском +15 градусов, пасмурно и дождливо, ветер юго-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, дождь разной интенсивности будет идти весь день, ветер юго-западный 2 м/с.

В Муравленко +14 градусов, пасмурно, дождь в течение дня, юго-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги +10 градусов, облачно, дождь, ветер западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU