СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-17T16:14:48+03:00

На субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В правительстве Ямала сегодян рассматривались заявки на получение субсидии для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туриндустрии на Ямале в 2019 году.

Всего на рассмотрение было допущено 20 проектов из городов Салехард, Губкинский, Новый Уренгой, Ноябрьск, а также Шурышкарского и Надымского районов.

По словам директора департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина, совет будет оценивать, насколько подготовлен бизнес-план, насколько виден период окупаемости, насколько поработан дизайн проекта. Введён пункт с требованиями к команде по реализации проекта. Требуется детальная проработка от авторов пошаговой программы пребывания туриста.

Он также отметил, что Шурышкарский район заявил шесть проектов - это абсолютный рекорд для района за всё время проведения конкурсов.

По результатам решения Совета имена победителей будут опубликованы на официальном сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU