2019-06-17T16:14:48+03:00
Общество

На субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале

От авторов требуют детальной прорисовки маршрута
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАОНа субсидию рассчитывают сразу 20 проектов по туризму на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

В правительстве Ямала сегодян рассматривались заявки на получение субсидии для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туриндустрии на Ямале в 2019 году.

Всего на рассмотрение было допущено 20 проектов из городов Салехард, Губкинский, Новый Уренгой, Ноябрьск, а также Шурышкарского и Надымского районов.

По словам директора департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина, совет будет оценивать, насколько подготовлен бизнес-план, насколько виден период окупаемости, насколько поработан дизайн проекта. Введён пункт с требованиями к команде по реализации проекта. Требуется детальная проработка от авторов пошаговой программы пребывания туриста.

Он также отметил, что Шурышкарский район заявил шесть проектов - это абсолютный рекорд для района за всё время проведения конкурсов.

По результатам решения Совета имена победителей будут опубликованы на официальном сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками
«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям
В Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев»
Жительница Нового Уренгоя «пополнила» кошелёк мошенника на 64 тысячи рублей
Пуровчане отправляются в патриотический автопробег по Московской области
Рассеянной жительнице Нового Уренгоя полиция вернула телефон
В Тарко-Сале вандалы в Парке здоровья вырвали с корнем кусты кизильника
Наркомана-водителя из Губкинского будут лечить насильно
В Ноябрьске заасфальтировали 26 проездов
В Салехарде на несколько минут включат электросирены
В Новом Уренгое директор стройфирмы задолжал сотрудникам 5 миллионов рублей
У беспечного водителя из Нового Уренгоя пьяный мужчина угнал авто
Переправу через реку Пур в районе Уренгоя закроют на один день
Жители Салехарда предлагают из «Бани» сделать» «Молодёжный центр»
В Надыме на «зебре» сбили юного нарушителя на велосипеде
Общественники будут следить за качеством ремонта дорог на Ямале
Прокуратура «выбила» с ямальцев долги по капремонту
Учёные открыли летний полевой сезон в Еркуте и Сабетте
Погода на Ямале 17 июня: по всему округу дожди
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём отца
Жители Тарко-Сале с размахом отмечают День отца
Погода на Ямале 16 июня: облачность, во всех районах - дождь
В Надыме закрывают движение транспорта по Набережной