2019-06-17T15:46:42+03:00
Общество

Пообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками

Советы специалистов насмешили жителей округа
Алена Кульмухаметова
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Пообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками. Фото с сайта pixabay.comПообедает и музыку послушает: ямальцам предложили пугать медведей колокольчиками. Фото с сайта pixabay.com
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В соцсетях всё чаще появляются сообщения о встречах с бурыми медведями. Ради безопасности ямальцев специалисты разместили памятку, как нужно действовать при встрече с этим хищником. Пользователи соцсетей насмешили их советы.

Так, жителям Ноябрьска на своей странице в Instagram ЕДДС города предложили использовать колокольчики для отпугивания медведей. Также ноябрянам советуют вести себя в лесу шумно, петь или привязать колокольчик к одежде.

- Если возможно, путешествуйте вместе с группой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов. Всегда давайте медведю знать, что вы здесь. Говорить с медведем уверенно, - указано в сообщении.

Ноябряне стали комментировать в информацию на свой лад.

«Нацепи колокольчик, медведь и поест, и музыку послушает», «спросить уверенным голосом, так есть будешь или мне посолиться», - шутят ноябряне.

Отметим, что в памятке говорится о том, что медведей приманивают мусорные свалки, корорые в изобилии находятся в населённых пунктах.

Сегодня в администрации города пройдет экстренное совещание, на котором обсудят вопрос появления хищников в черте города и методы решения этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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