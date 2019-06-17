2019-06-17T14:59:29+03:00
Общество

«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям

Видеоистории и фотографии детей будут опубликованы на сайте фонда
Алена Кульмухаметова
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«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям. Фото с сайта pixabay.com«Ямине» просит ямальцев помочь больным детям. Фото с сайта pixabay.com
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Благотворительный фонд «Ямине» предлагает ямальцам стать участниками большого проекта по сбору средств для детей, нуждающихся в постоянной реабилитации.

По словам директора благотворительного фонда «Ямине» Дмитрия Фролова, постоянная, длительная реабилитация нужна детям, страдающим ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Эти дети до 12-13 лет нуждаются в трех курсах ежегодно продолжительностью 3-4 недели каждый. Стоимость одного курса колеблется от 150 до 200 тыс. рублей. Пациенты с такими диагнозами имеют высокий реабилитационный потенциал, а, следовательно, шанс вернуть здоровье и быть социализированными в обществе.

Только в 2019 году «Ямине» оказал помощь 860 детям на сумму 75 млн. рублей, в 2018 году за это же время поступило 600 обращений. В фонд ежедневно поступает около 30-40 заявок, многие — на оказание экстренной высокотехнологичной помощи и приобретение дорогостоящих препаратов. Именно эти обращения становятся приоритетными. Однако фонд отлично понимает, насколько важно продолжать уже начатую реабилитацию и поэтому просит ямальцев стать участниками большого проекта помощи и соучастия.

Видеоистории и фотографии таких детей будут опубликованы на сайте фонда, что позволит оказывать адресную помощь. Перечислить деньги можно по реквизитам, указанным на сайте фонда. Реабилитация будет проходить в известных российских центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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