2019-06-17T14:34:45+03:00
Общество

В Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев»

Из-за климатических условий она сдвинулась в округе на месяц
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев». Фото с сайта правительства ЯНАОВ Салехарде прошла акция «Всероссийский день посадки деревьев». Фото с сайта правительства ЯНАО
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Окружная столица стала завершающим ямальским городом, в котором провели Всероссийский день посадки деревьев.

В правительстве ЯНАО напомнили, что по всей стране эта акция прошла 18 мая. Но из-за арктических условий мероприятие было сдвинуто по времени.

На сегодня в регионе подобные акции уже прошли во многих муниципальных образованиях: Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале, Губкинском и Новом Уренгое, Пангодах, Красноселькупе, Тольке, Ратте и Мужах. Деревья сажали в парках, скверах, памятных местах, дворах детских садов и школ. Не считая посадки в лесах, в этом году в общей сложности высадили 980 саженцев на площади больше двух гектаров.

В Салехарде акция прошла на специальной площадке около парка Победы. В ней приняли участие около 300 человек. Все вместе горожане высадили 300 саженцев берёзы обыкновенной. Её привезли из окрестностей Салехарда. На площадке заранее провели рекультивацию почвы. Во время высадки использовали биологическое удобрение, которое будет способствовать тому, что деревья лучше приживутся. Кстати, статистика предыдущих акций - 70-80 процентов приживаемости, что является отличным показателем для арктической экосистемы.

Добавим, что впервые Всероссийский день посадки деревьев прошел в 2010 году. Его объявило Федеральное агентство лесного хозяйства после масштабных природных пожаров. За восемь лет акция на Ямале объединила более 2 600 участников, суммарно за эти годы в округе было высажено 5 тысяч саженцев берёзы, рябины, сосны, пихты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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