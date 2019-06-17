Жительница Нового Уренгоя «пополнила» кошелёк мошенника на 64 тысячи рублей
Накануне в полицию с заявлением, что стала жертвой мошенников обратилась жительница города Новый Уренгой.
Полицейским дама рассказала, что 6 июня текущего года ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, под предлогом отмены операций по несанкционированному списанию денежных средств с банковского счета, завладел данными банковской карты, а также паролями, поступившими в смс-сообщении.
После того, как женщина сама сообщила все секретные коды звонившему, с её счёта списались более 64 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
ИСТОЧНИК KP.RU