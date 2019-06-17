СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-17T13:40:14+03:00

Пуровчане отправляются в патриотический автопробег по Московской области. Фото с администрации Пуровского района

Изменить размер текста: A A

С 19 по 22 июня в Московской области пройдет шестой автопробег «Помним имя твое, СОЛДАТ!». Как сообщили в администрации Пуроского района, муниципалитет в автопробеге представит руководитель уренгойского молодежного центра «Ровесник», командир поискового отряда «Снегири» Анна Саяпина.

Известно, что участники автопробега посетят семь муниципальных образований и проведут девять мероприятий на памятниках и братских могилах.

В рамках автопробега организаторы проведут семинары по вопросам развития поискового движения в регионах, а также организуют совместную работу по благоустройству братских воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU