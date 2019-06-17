2019-06-17T13:40:14+03:00
Общество

Пуровчане отправляются в патриотический автопробег по Московской области

Они посетят воинские захоронения
Алена Кульмухаметова
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Пуровчане отправляются в патриотический автопробег по Московской области. Фото с администрации Пуровского районаПуровчане отправляются в патриотический автопробег по Московской области. Фото с администрации Пуровского района
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С 19 по 22 июня в Московской области пройдет шестой автопробег «Помним имя твое, СОЛДАТ!». Как сообщили в администрации Пуроского района, муниципалитет в автопробеге представит руководитель уренгойского молодежного центра «Ровесник», командир поискового отряда «Снегири» Анна Саяпина.

Известно, что участники автопробега посетят семь муниципальных образований и проведут девять мероприятий на памятниках и братских могилах.

В рамках автопробега организаторы проведут семинары по вопросам развития поискового движения в регионах, а также организуют совместную работу по благоустройству братских воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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