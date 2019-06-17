2019-06-17T12:58:31+03:00
Происшествия

Рассеянной жительнице Нового Уренгоя полиция вернула телефон

Женщина забыла его в общественном туалете
Алена Кульмухаметова
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Рассеянной жительнице Нового Уренгоя полиция вернула телефон. Фото с сайта pixabay.comРассеянной жительнице Нового Уренгоя полиция вернула телефон. Фото с сайта pixabay.com
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Оставила телефон в туалете, вернулась спустя несколько минут и не нашла на месте свой мобильник новоуренгойка. Женщина пошла в полицию.

По информации УМВД ЯНАО, заявление о краже от жительницы Нового Уренгоя поступило 15 июня. Cотрудники полиции установили, что днём заявительница по собственной невнимательности оставила свой мобильный телефон в туалетной комнате торгового центра. Спустя 15 минут женщина вернулась, но не обнаружила его.

Полицейскими была установлена причастность к краже 53-летней женщины. Подозреваемая призналась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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