Рассеянной жительнице Нового Уренгоя полиция вернула телефон

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-17T12:58:31+03:00

Женщина забыла его в общественном туалете

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Оставила телефон в туалете, вернулась спустя несколько минут и не нашла на месте свой мобильник новоуренгойка. Женщина пошла в полицию.

По информации УМВД ЯНАО, заявление о краже от жительницы Нового Уренгоя поступило 15 июня. Cотрудники полиции установили, что днём заявительница по собственной невнимательности оставила свой мобильный телефон в туалетной комнате торгового центра. Спустя 15 минут женщина вернулась, но не обнаружила его.

Полицейскими была установлена причастность к краже 53-летней женщины. Подозреваемая призналась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU