В Тарко-Сале вандалы в Парке здоровья вырвали с корнем кусты кизильника
В субботу утром жители Тарко-Сале обнаружили удручающую картину - порядка 30 кустов кизильника в Парке здоровья были с корнем выдраны из земли и разбросаны по пешеходным тропам. Отметим, что кизильник - вечнозеленый медленнорастущий кустарник. Инцидент вызвал бурю негодования со стороны горожан.
Как сообщили в администрации Пуровского района, из Тюмени в Тарко-Сале прошлым летом привезли и высадили 14 тысяч растений, специально выращенных для парка: цветы, кустарники, деревья, в числе которых и растущий в более южных широтах кизильник. Из-за климатических особенностей уверенности, что капризный «южанин» приживется в Тарко-Сале, не было ни у кого. Приглашенные специалисты-аграрии осенью произвели подготовку почвы. Прижился. В начале лета кусты начали цвести, радуя глаз горожан.
Сейчас специалисты управления городского хозяйства оценивают нанесенный ущерб и планируют дальнейшие работы по восстановлению зеленых насаждений. В ближайшем будущем в парке будет установлено видеонаблюдение.
Напомним, на установку системы видеонаблюдения в городском парке управлению городского хозяйства направлено порядка пяти миллионов рублей. Согласно схеме размещения видеонаблюдения, на территории парка планируется установить тридцать IP-камер, защищенных специальным термокожухом с возможностью работы при температуре воздуха от минус сорока до плюс пятидесяти градусов, а также смонтировать защитный антивандальный шкаф для принятия информации с видеокамер с размещением источника бесперебойного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU