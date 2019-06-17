СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-17T12:40:48+03:00

В Тарко-Сале вандалы в Парке здоровья вырвали с корнем кусты кизильника. Фото с сайта администрации Пуровского района

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В субботу утром жители Тарко-Сале обнаружили удручающую картину - порядка 30 кустов кизильника в Парке здоровья были с корнем выдраны из земли и разбросаны по пешеходным тропам. Отметим, что кизильник - вечнозеленый медленнорастущий кустарник. Инцидент вызвал бурю негодования со стороны горожан.

Как сообщили в администрации Пуровского района, из Тюмени в Тарко-Сале прошлым летом привезли и высадили 14 тысяч растений, специально выращенных для парка: цветы, кустарники, деревья, в числе которых и растущий в более южных широтах кизильник. Из-за климатических особенностей уверенности, что капризный «южанин» приживется в Тарко-Сале, не было ни у кого. Приглашенные специалисты-аграрии осенью произвели подготовку почвы. Прижился. В начале лета кусты начали цвести, радуя глаз горожан.

Сейчас специалисты управления городского хозяйства оценивают нанесенный ущерб и планируют дальнейшие работы по восстановлению зеленых насаждений. В ближайшем будущем в парке будет установлено видеонаблюдение.

Напомним, на установку системы видеонаблюдения в городском парке управлению городского хозяйства направлено порядка пяти миллионов рублей. Согласно схеме размещения видеонаблюдения, на территории парка планируется установить тридцать IP-камер, защищенных специальным термокожухом с возможностью работы при температуре воздуха от минус сорока до плюс пятидесяти градусов, а также смонтировать защитный антивандальный шкаф для принятия информации с видеокамер с размещением источника бесперебойного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU