Наркомана-водителя из Губкинского будут лечить насильно
Житель города Губкинский уже был лишён прав за пьяную езду и даже получил крпуный штраф. Однако выводов для себя не сделал и вновь сел за руль.
По информации прокуратуры ЯНАО, в отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством – наркоманией и нуждается в лечении от наркотической зависимости.
Приговором Губкинского районного суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
Кроме того, суд возложил на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, контроль за исполнением которой будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU