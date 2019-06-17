СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-17T12:03:34+03:00

Наркомана-водителя из Губкинского будут лечить насильно. Фото с сайта pixabay.com

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Житель города Губкинский уже был лишён прав за пьяную езду и даже получил крпуный штраф. Однако выводов для себя не сделал и вновь сел за руль.

По информации прокуратуры ЯНАО, в отношении обвиняемого была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством – наркоманией и нуждается в лечении от наркотической зависимости.

Приговором Губкинского районного суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд возложил на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, контроль за исполнением которой будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU