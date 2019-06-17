2019-06-17T11:50:51+03:00
Общество

В Ноябрьске заасфальтировали 26 проездов

Горожане требуют ремонта улиц
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске заасфальтировали 26 проездов. Фото с сайта администрации города НоябрьскВ Ноябрьске заасфальтировали 26 проездов. Фото с сайта администрации города Ноябрьск
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В Ноябрьске продолжается благоустройство дворовых территорий. Так, в рамках проекта Комфортная городская среда заасфальтировано уже 26 проездов.

Как сообщает управление ЖКХТЭС администрации города Ноябрьск, новое покрытие появилось на 8982 метров квадратных территорий. Во дворах установлено 60 урн и 60 скамеек. В девяти дворах закончены работы по освещению. Напомним, в течение лета в городе благоустроят 87 дворов.

При этом, в соцсетях ноябряне требуют ремонта своих дворов и улиц.

- Наш двор по улице Шевченко 72в, стоял в списке плановых работ. Но, заасфальтирована только одна яма, скамеек и урн новых нет, - пишет горожанка.

- Итог благоустройства на Цоя! А техника была. Даже немного посыпали асфальт и сломали одну старую лавочку. Новые не поставили. На фото въезд во двор. Наверное квадратные метры лишние уже. А мы радовались. А зря! – отвечает еще одна жительница Ноябрьска. По всем фактам обращений администрация проведёт проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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