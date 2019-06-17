СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-17T11:01:32+03:00

В Салехарде на несколько минут включат электросирены. Фото с сайта администрации города Салехард

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Плановая проверка работоспособности региональной системы централизованного оповещения населения, с включением громкоговорителей и электросирен запланирована в Салехарде на 18 июня. Горожан просят не паниковать.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Салехарда напоминает порядок действий, если вы услышали сигнал "Внимание всем!", в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

Услышав звучание сирен, прерывистые производственные и транспортные гудки, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник, телевизор и внимательно выслушайте экстренное обращение органов гражданской обороны. Находясь на улице, слушайте уличный громкоговоритель. При нахождении на работе и в общественных местах выслушайте сообщение администрации или сами обратитесь к ней за разъяснением о причине подачи сигнала.

При отсутствии у Вас или неисправности радио- и телеприемника обратитесь за информацией к соседям. Вовремя полученная Вами и правильно понятая информация поможет Вам. Будьте внимательны к последующим сообщениям органов гражданской обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU