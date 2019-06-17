СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-17T10:55:59+03:00

В Новом Уренгое директор стройфирмы задолжал сотрудникам 5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

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Более двух месяцев не выплачивал заработную плату своим сотрудникам генеральный директор ООО «СТРОЙГАЗКОМ. Мужчину ждёт суд.

По информации следственного комитета ЯНАО, генеральный директор фирмы из Нового Уренгоя обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев, совершенной из корыстной заинтересованности.

Следователи выяснили, что имеется задолженность свыше 2-х месяцев по выплате заработной платы перед 18 работниками на сумму более 5 миллионов рублей. Следствием установлено, что обвиняемый имел для этого реальную финансовую возможность.

После вмешательства следователей СКР, возбуждения уголовного дела обвиняемым были приняты меры к возмещению причиненного работникам материального ущерба - погашено свыше 88% от суммы долга.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU