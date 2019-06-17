СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-17T09:59:28+03:00

У беспечного водителя из Нового Уренгоя пьяный мужчина угнал авто. Фото с сайта pixabay.com

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Спровоцировал на преступление нетрезвого человека водитель из Нового Уренгоя. Мужчина оставил авто незапертым с ключами в замке зажигания ночью.

По информации УМВД ЯНАО, 16 июня в дежурную часть полиции поступило заявление об угоне от новоуренгойца. Полицейские установили, что владелец автомобиля ночью припарковался возле гаражной ячейки в гаражном кооперативе, оставив при этом ключи в замке зажигания и не заперев двери. Злоумышленник, будучи пьян, решил воспользоваться данной ситуацией.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее не судимый 31-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU