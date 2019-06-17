У беспечного водителя из Нового Уренгоя пьяный мужчина угнал авто
Спровоцировал на преступление нетрезвого человека водитель из Нового Уренгоя. Мужчина оставил авто незапертым с ключами в замке зажигания ночью.
По информации УМВД ЯНАО, 16 июня в дежурную часть полиции поступило заявление об угоне от новоуренгойца. Полицейские установили, что владелец автомобиля ночью припарковался возле гаражной ячейки в гаражном кооперативе, оставив при этом ключи в замке зажигания и не заперев двери. Злоумышленник, будучи пьян, решил воспользоваться данной ситуацией.
Злоумышленника задержали. Им оказался ранее не судимый 31-летний мужчина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».
ИСТОЧНИК KP.RU