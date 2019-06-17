Переправу через реку Пур в районе Уренгоя закроют на один день

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-17T09:38:45+03:00

Переправу через реку Пур закроют на один день. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Движение по переправе через реку Пур остановят всего на один день. Людей будут перевозить на воздушных подушках. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

Переправа через реку Пур в районе Уренгоя будет закрыта завтра, 18 июня, на профилактические работы. Это связано с тем, что уровень воды в реке упал и требуется демонтировать лишние баржи.

Движение по наплавному мосту остановят с 9 до 18 часов.

Как рассказали в администрации муниципалитета, во время проведения работ перевозить людей будут суда на воздушной подушке. Проездные талоны жители посёлка могут получить в здании администрации по адресу: мкр.3, д.21А, кабинет 131 в рабочие дни с 8.30 до 17 часов, обеденный перерыв с 12.30 до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU