Жители Салехарда предлагают из «Бани» сделать» «Молодёжный центр»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-17T08:58:16+03:00

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Одна из остановок общественного транспорта может поменять название. Об этом сообщает администрация города Салехард.

Накануне, в городскую администрацию от жителей Салехарда поступило два предложения. Первое касается переименования остановки общественного транспорта «Баня» в «Салехардский центр молодежи».

Во втором случае горожане предлагают установить памятную доску по увековечиванию памяти воинов 483-го пехотного Обдорского полка. Полк участвовал в сражениях Первой Мировой войны. Барельеф предлагается установить на территории мемориального комплекса «Площадь Победы» по ул. Республики. Жителям города предлагается высказать свое отношение к этим предложениям. Опрос проходит на портале «Живем на Севере». Голосовать можно ежедневно. Также на платформе «Предлагай!» жители города могут предложить мероприятия, которые они хотели бы посетить в День молодежи и в летний период времени.

ИСТОЧНИК KP.RU