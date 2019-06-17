СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-17T08:31:08+03:00

В Надыме на «зебре» сбили юного нарушителя на велосипеде. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста случилось накануне вечером в Надыме.

По информации Госавтоинспекции ЯНАО, 16 июня в 19 часов 35 минут на регулируемом пешеходном переходе по улице Зверева в Надыме, водитель автомобиля «Mitsubishi» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который не спешился с велосипеда при пересечении пешеходного перехода. В результате происшествия 8-летний мальчик был госпитализирован.

За прошедшие выходные дни на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмирован один ребёнок.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2172 зарегистрированных ДТП, погибли 13 человек и 234 травмированы, в их числе 30 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU