СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-17T08:00:02+03:00

Общественники будут следить за качеством ремонта дорог на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАО

Ближайший выезд на объекты запланирован уже на следующей неделе

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В дирекции дорожного хозяйства ЯНАО в городах Новый Уренгой, Ноябрьск и Надым состоялись образовательные семинары для общественников, которые будут контролировать качемтво дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первый этап подготовки - информационный. Активистам рассказали о целях нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и объёмах запланированных дорожных работ, а также о технологии, методах и этапах проведения ремонта дорожного полотна.

Следующий этап предполагает непосредственно выезд на объект, где общественным контролёрам наглядно покажут, как проводится ремонт дорог и какие методы применяются. Ближайший выезд на объекты запланирован уже на следующей неделе.

Напомним, между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Ямала, Общественной палатой ЯНАО и окружной дорожной дирекцией подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках нацпроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU