СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-17T07:47:11+03:00

Прокуратура «выбила» с ямальцев долги по капремонту Фото: Татьяна Коркина

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Собственники многоквартирных домов из села Салемал задолжали за капремонт 150 тысяч рублей. К неплательщикам нагрянула прокуратура.

Прокуратурой Ямальского района проведена проверка, которая выявила задолженность по капремонту. Как выяснилось, часть квартир-должников находится в многоквартирном доме. Жильё в собственности администрации села Салемал. Сумма задолженности составила более 150 тыс. рублей.

Несвоевременная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, влечет нарушение прав граждан, проживающих в указанных помещениях.

В этой связи прокурором района главе сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по взносам уплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU