Учёные открыли летний полевой сезон в Еркуте и Сабетте

СЕГОДНЯ 06:56 2019-06-17T06:56:53+03:00

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Летний этап исследований на научно-исследовательском стационаре Еркута на юге полуострова Ямал стартовал 15 июня. 16 июня вторая группа учёных отправилась на стационар Сабетта.

По информации правительства ЯНАО, вместе с биологами Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животный УрО РАН и Научного центра изучения Арктики на ямальских стационарах будут работать коллеги из Норвегии, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов и других стран. В общей сложности учёные проведут в тундре около 700 человеко-дней.

В полевой сезон 2018 года учёные отмечали низкую численность леммингов в ямальской тундре, что отразилось на репродуктивности некоторых хищных птиц – поморников, мохноногих канюков. Под воздействием климатических изменений и антропогенного фактора южные границы обитания арктических грызунов в последние десятилетия смещаются на Север. На смену леммингам на широте Северного полярного круга пришли полёвки. Учёные поделились новостью – впервые за сорок лет в районе Лабытнанги они поймали копытного лемминга.

Также ямальские биологи продолжат эксперимент с искусственными гнёздами куликов, являющихся ещё одним кормовым ресурсом тундры. С помощью автоматических камер учёные отслеживают, какие хищники их разоряют. Исследования ведутся в рамках международного проекта, охватывающего 50 арктических регионов. С коллегами из Университета Гиссена (Германия) продолжат научную работу по изучению уток морянок, численность которых катастрофически снижается на зимовках в Балтийском регионе. Учёные намерены установить причину снижения популяции этих арктических птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU