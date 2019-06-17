СЕГОДНЯ 06:44 2019-06-17T06:44:49+03:00

Погода на Ямале 17 июня: по всему округу дожди Фото: Татьяна Коркина

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В Салехарде пасмурно и дожди. Ветер западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +9 градусов.

В Лабытнангах пасмурно и небольшой дождь. Ветер западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +9 градусов.

В Новом Уренгое пасмурно, дожди. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 2-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

В Ноябрьске облачно и дожди. Ветер южный, юго-западный, западный 1-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +14 градусов.

В Надыме облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, северо-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +14 градусов.

В Губкинском пасмурно и дожди. Ветер южный, юго-западный, западный, северный 2-12 метров с секунду. Температура воздуха днём составит +10, +15 градусов.

В Муравленко пасмурно и дожди. Ветер южный, юго-западный, северо-западный, северный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +12 градусов.

В Тарко-Сале переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 2-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU