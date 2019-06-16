2019-06-16T11:01:12+03:00
Общество

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днём отца

Праздник ежегодно отмечается с 2012 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Правительство ЯНАОФото: Правительство ЯНАО
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с Днём отца, который отмечается ежегодно с 2012 года. В своём поздравлении глава региона отметил значимую роль отцовства в воспитании подрастающего поколения, ведь папа – это не только глава семейства, но и защитник, наставник и образец для подражания.

- Именно отцы учат малышей главному – любить семью, свой дом, свою Родину, уважать старших, помогать родителям, заботиться о младших. Благодарю ямальских отцов за ежедневный родительский труд и укрепление семейных ценностей, - отметил Дмитрий Артюхов.

В 2019 году за активную жизненную позицию Почётной грамоты губернатора ЯНАО удостоен один отец, ещё трое поощрены благодарственными письмами главы региона.

Отметим, что сегодня на всей территории Ямала проходят праздничные мероприятия и проходят торжественные церемонии награждения лучших отцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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