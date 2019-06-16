Жители Тарко-Сале с размахом отмечают День отца

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-16T09:59:22+03:00

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Жители Пуровского района сегодня, 16 июня, отмечают День отца. Несмотря на то, что праздник в календаре не отмечен красным цветом, таркосалинцы принимают участие в различных эстафетах и играют в весёлые игры для пап и мам.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с 11 часов в верёвочном парке «Эверест», который расположен возле СК «Авангард», проходят увлекательные испытания в виде прохождения дистанций на лучшее время. По итогам мероприятия победители получат дипломы, призы и медали за участие.

В 14 часов коллектив ДК «Юбилейный» проведён на набережной Саргина эстафеты для семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU