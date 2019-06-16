2019-06-16T07:01:46+03:00
Общество

Погода на Ямале 16 июня: облачность, во всех районах - дождь

Воздух прогреется до +15 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 16 июня: облачность, во всех районах - дождьПогода на Ямале 16 июня: облачность, во всех районах - дождьФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 16 июня, ожидается облачность. Осадки в виде дождя повсеместно. Ветер будет дуть северный с переходом на юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0…+4 C. Температура днём +7…+15 C.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, рогнозируется суточное повышение уровней воды, преимущественно на участках рек Тазовского, Приуральского, Пуровского районов, не достигающих критических отметок. Также прогнозируется суточное понижение уровней воды на участках рек Пуровского и Шурышкарского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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