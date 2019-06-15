В Надыме закрывают движение транспорта по Набережной

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-15T14:20:43+03:00

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В Надыме с 17 июня по 1 сентября будет закрыто движение транспорта по Набережной – от ул. Щербины и до ул. Рыжкова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с началом строительно-монтажных работ по ремонту автодороги «Набережная им. С.А. Оруджева».

Отметим, что в 2019 году в Надыме планируется выполнить большой объём по ремонту дорог. В числе улиц, которые будут отремонтированы: кольцевая развязка, улицы Зверева, Набережная, Геологоразведчиков, Пионерская, Рыжкова, проезды №4 и 7, тротуары по Пионерской, Полярной, Строителей, Щербины, подъезд к аэропорту. В общей сложности – 13 км дорожного полотна.

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU