В Новом Уренгое неизвестные облапошили горожанина на 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-15T11:23:07+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённом в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 13 июня в городскую полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестные обманом завладели его деньгами на сумму 650 тысяч рублей.

Во время проверки полицейские установили, что заявитель разместил объявление о закупке дизельного топлива на различных интернет-ресурсах. 13 июня ему позвонил неизвестный, который предложил заявителю купить дизель по подходящей для него цене. Потерпевший согласился, после чего обсудил все нюансы сделки и перечислил деньги в сумме 650 тысяч рублей предполагаемому продавцу. По сей момент дизельное топливо не получено, деньги заявителю не возвращены.

Преступника ищут, ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU