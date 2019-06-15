2019-06-15T10:08:16+03:00
Происшествия

Внимание, розыск: полиция Салехарда ищет мужчину, который подозревается в разбое

Он может скрываться в разных городах страны
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Розыск. Фото: УМВД по ЯНАОРозыск. Фото: УМВД по ЯНАО
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Полиция Салехарда разыскивает гражданина РФ Степаняна Серёжу Славиковича 13.06.1986 года рождения, который подозревается в разбое. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, ранее этот мужчина проживал в Салехарде.

По предварительной информации, подозреваемый может скрываться в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону или вообще в Армении.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Степаняна, полиция просит незамедлительно сообщить по телефону: 8 (34922) 3-56-03, 8 (34922) 3-55-06, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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