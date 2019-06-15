2019-06-15T07:51:28+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое охранник торгового центра обчистил сейф сетевого магазина

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Новом Уренгое охранник торгового центра обчистил сейф сетевого магазинаВ Новом Уренгое охранник торгового центра обчистил сейф сетевого магазинаФото: Татьяна Коркина
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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении ранее несудимого 23-летнего молодого человека, который подозревается в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 13 июня в новоуренгойскую полицию поступило заявление от представителя сетевой торговой марки. Мужчина сообщил, что из сейфа, расположенного в комнате менеджера магазина, пропало аж 60 тысяч рублей. Оказалось, что в совершении преступления замешан охранник торгового центра, который воспользовался отсутствием сотрудника магазина и похитил деньги.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято, подозреваемый вину признал. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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