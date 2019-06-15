В Новом Уренгое охранник торгового центра обчистил сейф сетевого магазина

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-15T07:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении ранее несудимого 23-летнего молодого человека, который подозревается в краже, совершённой с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 13 июня в новоуренгойскую полицию поступило заявление от представителя сетевой торговой марки. Мужчина сообщил, что из сейфа, расположенного в комнате менеджера магазина, пропало аж 60 тысяч рублей. Оказалось, что в совершении преступления замешан охранник торгового центра, который воспользовался отсутствием сотрудника магазина и похитил деньги.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято, подозреваемый вину признал. Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU