2019-06-15T06:04:22+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 июня: днём до +9 градусов

Ожидается слабый северо-западный ветер
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 15 июня: днём до +9 градусовПогода на Ямале 15 июня: днём до +9 градусовФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 15 июня, ожидается слабый северо-западный ветер со скоростью 3-7 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 58%. Температура воздуха ночью +6…+8 C, днём +7…+9 C.

В этот день на Руси отмечали праздник Зелёного вьюна (Вьюнец). Молодёжь собиралась на игрища: девушки водили хороводы и плели на счастье венки из вьюна, а молодцы бились на кулаках и боролись один на один. Дом был украшен ветками берёз и венками, а на столе должен был стоять свежеиспечённый каравай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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