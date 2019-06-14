2019-06-14T15:52:13+03:00
Общество

Ямал подтвердил свой высокий кредитный рейтинг

Он обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки
Алена Кульмухаметова
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Ямал подтвердил свой высокий кредитный рейтинг. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмал подтвердил свой высокий кредитный рейтинг. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Сегодня, 14 июня, Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне AAA(RU), прогноз «Стабильный», и его облигаций — на уровне AAA(RU). Об этом сообщает портал правительства Ямала.

Агентство отмечает, что «Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга в течение следующих 12–18 месяцев.

По мнению агентства, кредитный рейтинг обусловлен минимальным уровнем долговой нагрузки, высокой степенью самодостаточности бюджета, его сбалансированностью и высоким уровнем ликвидности, а также высокими показателями развития экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также на этой неделе сохранён кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный», присвоенный международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s.

ИСТОЧНИК KP.RU

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