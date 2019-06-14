На Ямале работники потребительского общества два месяца сидели без зарплаты
Коллектив из 13 человек два месяца не получал заработную плату в Горковском потребительском обществе. Сумму долга составила 1,7 миллиона рублей.
Один из работников обратился в прокуратуру Шурышкарского района и вскоре ведомство провело проверку. Выяснилось, что долг по зарплате действительно имеется.
В этой связи прокурором района руководителю общества внесено представление, в защиту интересов работников направлено в суд 13 исковых заявлений о взыскании долга по оплате труда.
Оказалось, что работодатель ранее привлекался к ответственности за несвоевременную выплату заработной платы и даже был оштрафован.
Во исполнение требований прокурора района работодателем разработан и утвержден график выплаты задолженности, которой был поставлен на постоянный контроль прокурора района.
Накануне долг по зарплате перед трудовым коллективом погашен в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU