СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-14T15:32:26+03:00

На Ямале работники потребительского общества два месяца сидели без зарплаты Фото: Татьяна Коркина

Предприятие задолжало более полутора миллионов рублей

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Коллектив из 13 человек два месяца не получал заработную плату в Горковском потребительском обществе. Сумму долга составила 1,7 миллиона рублей.

Один из работников обратился в прокуратуру Шурышкарского района и вскоре ведомство провело проверку. Выяснилось, что долг по зарплате действительно имеется.

В этой связи прокурором района руководителю общества внесено представление, в защиту интересов работников направлено в суд 13 исковых заявлений о взыскании долга по оплате труда.

Оказалось, что работодатель ранее привлекался к ответственности за несвоевременную выплату заработной платы и даже был оштрафован.

Во исполнение требований прокурора района работодателем разработан и утвержден график выплаты задолженности, которой был поставлен на постоянный контроль прокурора района.

Накануне долг по зарплате перед трудовым коллективом погашен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU